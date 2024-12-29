В Эстонии предложили закрыть границу с Россией

В Эстонии обсуждают вопрос о закрытии границы с Россией

Эстония должна в кратчайшие сроки закрыть границу с Россией. Об этом заявил председатель партии Isamaa («Отечество»), экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

«Я считаю, что закрытие границ — оправданный шаг <…> Этот шаг был бы обоснован», — отметил политик.

По его мнению, закрытие границы с Россией необходимо из-за «роста числа атак и нападений на подводные кабели».

Член оппозиционной Центристской партии, экс-мэр Нарвы Яан Тоотс подчеркнул, что предложенный вариант — «очень плохой».

«Если полностью закроем границу, это станет большим ударом для жителей Эстонии», — заметил Тоотс.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщал, что ведомство не рассматривает закрытие границы республики с Россией в качестве нужного шага. Сейчас такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой, добавил он.

Незадолго до этого агентство РБК писало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.