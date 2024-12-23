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В Швейцарии опровергли информацию о подготовке второго «саммита мира»

«Известия»: Швейцария не планирует проводить второй саммит по Украине
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Global Look Press

Швейцария не планирует проводить вторую мирную конференцию по Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел Швейцарии.

В настоящее время страна поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами и уделяет основное внимание подготовке к переговорам о прекращении огня, уточнили в ведомстве.

Слова главы МИД Иньяцио Кассиса о подготовке Швейцарией второго «саммита мира», вероятно, неверно интерпретировали местные СМИ, отмечает издание.

В посольстве РФ в Берне сообщили, что готовы к предметному и конструктивному диалогу со швейцарскими представителями, в том числе и по Украине, но Москва не видит Швейцарию посредником в мирном урегулировании.

Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.

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