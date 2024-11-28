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В офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время

Ермак: Киев готов провести саммит по формуле Зеленского в ближайшее время

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Denis Balibouse/Reuters

Украина готова организовать новый саммит по «формуле мира» президента Владимира Зеленского в ближайшие сроки. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого передает РБК-Украина.

Он также рассказал о подготовленной в сотрудничестве с международными партнерами переговорной рамке для второго «саммита мира». По его словам, за время конфликта с Россией Украина приблизилась к полноценному членству в НАТО.

25 ноября РБК-Украина со ссылкой на источники сообщала, что «План победы» Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года.

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

Последняя мирная конференция по Украине прошла в июне в кантоне Нидвальден в Швейцарии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Зеленский «клянчит оружие у своих хозяев».

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