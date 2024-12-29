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Украине предрекли десятилетия конфликта

Профессор ВШЭ Бордачев: Украину ждут десятилетия конфликта
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Maksym Kishka/Reuters

Украину ждет длительный период нестабильности даже после заключения потенциального мирного соглашения. Об этом заявил специалист по международной проблематике реалистической направленности — профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Тимофей Бордачев, чьи слова приводит mk.ru.

«Давайте будем смотреть правде в глаза — переговоры и даже некое соглашение — это не значит, что настал День Победы и все кончилось, герои возвращаются по домам к своим семьям и начинают мирную жизнь. Так не будет. Нас ждут десятилетия вялотекущего конфликта, который периодически будет обостряться», — заявил Бордачев.

Он также подчеркнул, что западные страны относятся к Украине преимущественно как к источнику ресурсов, не веря в долгосрочную жизнеспособность независимого украинского государства. Это, по словам профессора, противоречит интересам России, поскольку бесконтрольное освоение ресурсов неизбежно влечет за собой политическое господство над Киевом.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по результатам конфликта Украина лишится трети территории и не получит приглашения в НАТО.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году.

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