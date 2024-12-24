Орбан предрек конец украинскому конфликту в 2025 году

Орбан: военные действия на Украине закончатся в 2025 году

Вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

По мнению политика, украинский конфликт завершится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

В декабре Орбан сообщал, что Зеленский отверг предложение о прекращении огня между Украиной и Россией на Рождество. Позднее украинский лидер пояснил, что Киеву не нужны такие посредники, как премьер Венгрии.

22 декабря Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине. По его словам, в апреле 2022 года Москва и Киев были «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения, но это стало невозможным «из-за вмешательства Запада». Премьер добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.