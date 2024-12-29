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Кабмин Азербайджана ужесточил правила пребывания в стране для россиян

Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян
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Aziz Karimov/Reuters

Азербайджан с 1 января 2025 года ужесточит правила пребывания для граждан России на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина республики.

«Граждане РФ и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России», пребывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не смогут находиться на территории республики более 90 дней в течение одного календарного года.

Отмечается, что постановление было подписано премьер-министром страны Али Асадовым.

28 декабря представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде анонсировал изменение временных правил пребывания россиян в стране. По его словам, это станет зеркальным ответом на нововведения России в отношении иностранцев, а Баку придерживается принципов паритета и взаимности в вопросах миграционной политики.

С 2025 года сократится срок пребывания иностранцев в России по безвизовому режиму. Так, с 1 января иностранцы, прибывающие в РФ без визы, смогут оставаться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Согласно новым правилам, им также нужно будет регистрироваться по месту пребывания в течение семи рабочих дней после пересечения границы.

Ранее МИД РФ отреагировал на планы Азербайджана ужесточить правила пребывания россиян в стране

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