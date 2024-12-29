МИД РФ отреагировал на планы Азербайджана ужесточить правила пребывания россиян в стране

Официальный представитель МИД России в комментарии «Ведомостям» отреагировала на планы Азербайджана ввести ограничения в отношении пребывания граждан РФ на территории республики.

По словам дипломата, такие изменения — право Баку.

28 декабря представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде анонсировал изменение временных правил пребывания россиян в стране. По его словам, это станет зеркальным ответом на нововведения России в отношении иностранцев, а Баку придерживается принципов паритета и взаимности в вопросах миграционной политики.

С 2025 года сократится срок пребывания иностранцев в России по безвизовому режиму. Так, с 1 января иностранцы, прибывающие в РФ без визы, смогут оставаться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Согласно новым правилам, им также нужно будет регистрироваться по месту пребывания в течение семи рабочих дней после пересечения границы.

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