Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами

Жители Германии назвали инфляцию, пенсии и доступное жилье самыми острыми вопросами для нового федерального правительства, которое будет сформировано после февральских выборов в нижнюю палату парламента — бундестаг. Об этом сообщает Bild со ссылкой на опрос института INSA.

56% респондентов назвали важной проблемой, с которой необходимо справиться новому правительству, инфляцию. В публикации подчеркивается, что в декабре 2024 года она достигла 2,2%. Инфляция растет не так быстро, как в 2022 году, но рост цен вызывает беспокойство населения Германии.

54% опрошенных переживают за свои пенсии. 51% немцев уверены, что новое правительство должно построить больше доступного жилья.

Респонденты также считают, что новый кабмин страны должен стимулировать экономический рост, стабильное энергетическое обеспечение, а также контролировать миграцию.

16 декабря агентство Bloomberg сообщило, что экономика Германии приближается к «точке невозврата». По словам журналистов, экономические показатели ФРГ значительно снизились за пять лет.

Ранее большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции.