Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами

Bild: немцы назвали инфляцию, пенсии и жилье самыми острыми проблемами
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Жители Германии назвали инфляцию, пенсии и доступное жилье самыми острыми вопросами для нового федерального правительства, которое будет сформировано после февральских выборов в нижнюю палату парламента — бундестаг. Об этом сообщает Bild со ссылкой на опрос института INSA.

56% респондентов назвали важной проблемой, с которой необходимо справиться новому правительству, инфляцию. В публикации подчеркивается, что в декабре 2024 года она достигла 2,2%. Инфляция растет не так быстро, как в 2022 году, но рост цен вызывает беспокойство населения Германии.

54% опрошенных переживают за свои пенсии. 51% немцев уверены, что новое правительство должно построить больше доступного жилья.

Респонденты также считают, что новый кабмин страны должен стимулировать экономический рост, стабильное энергетическое обеспечение, а также контролировать миграцию.

16 декабря агентство Bloomberg сообщило, что экономика Германии приближается к «точке невозврата». По словам журналистов, экономические показатели ФРГ значительно снизились за пять лет.

Ранее большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами