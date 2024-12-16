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Стало известно о «точке невозврата», которая ждет Германию

Bloomberg: экономика Германии приблизилась к точке невозврата

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Global Look Press

Экономика Германии приближается к «точке невозврата», экономические показатели ФРГ значительно снизились за пять лет. Такую оценку экономического развития Германии дало агентство Bloomberg.

«Германия приближается к точке невозврата. Бизнес-лидеры это знают, люди в стране это чувствуют, но политики не нашли ответов», — говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, в 2024 году, после пяти лет стагнации, экономика ФРГ оказалась на 5% меньше, чем могла бы быть, если бы сохранилась тенденция роста.

Кроме того, в материале говорится, что большую часть проблем, связанных с упадком экономики, будет трудно решить из-за «структурных ударов», таких как потеря дешевой российской энергии и конкуренция Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG с китайскими автопроизводителями.

Высокие цены на энергоносители и падение экспорта привели к тому, что немецкие домохозяйства стали беднее на 2500 евро в год, пишет Bloomberg.

До этого вице-канцлер и министр экономики Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявлял, что немецкие предприятия «загнаны в угол» на фоне проводимой Германией экономической политики.

Ранее в ФРГ сообщили о снижении делового климата в автопроме.

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