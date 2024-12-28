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Выход текста Маска в немецкой газете привел к увольнению журналистки

Журналистка Die Welt Когель уволилась после выхода в газете текста Маска
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David Swanson/Reuters

В Германии глава отдела «Мнения» Ева Мари Когель сообщила в соцсети X об увольнении из газеты Die Welt, после того как издание опубликовало текст американского предпринимателя, основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска.

«Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала», — написала журналистка.

В статье американский бизнесмен высказал мнение о том, что Германия находится на критическом этапе, а ее «последняя искра надежды» — крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

На этом фоне журнал Der Spiegel написал о том, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить Маска «на место» после его слов о поддержке АдГ. По мнению издания, столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Германия еще никогда не испытывала. Журнал счел инцидент «нарушением табу».

Ранее Трамп соскучился по Маску и пригласил его в «центр Вселенной».

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