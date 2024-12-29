Медведев рассказал, как Трамп и Маск «цивилизованно» включат Гренландию в состав США

Медведев: Трамп и Маск могут просто купить Канаду, Гренландию и даже Британию

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в посте в соцсети X допустил, что следующий президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск «просто приобретут» интересующие их территории.

Медведев написал, что не понимает, зачем США включать в своей состав Британию, Канаду, Гренландию и возвращать Панамский канал.

«Есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность», — выразил мнение зампредседателя Совбеза.

В декабре Трамп вновь выдвинул идею покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории США. Инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением как со стороны Дании, которой принадлежит остров, так и со стороны властей Гренландии. Кроме того, Трамп хочет вернуть Панамский канал, который был передан Панаме почти полвека назад. Также американский политик предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

Ранее планы Трампа купить Гренландию и вернуть Панамский канал связали с Россией.