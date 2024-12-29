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Планы Трампа купить Гренландию и вернуть Панамский канал связали с Россией

WP: слова Трампа о Гренландии могут быть связаны с противодействием России
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Высказывания следующего президента США Дональда Трампа о возвращении Панамского канала, покупке Гренландии и Канаде как 51-м американском штате могут быть частью политики по противодействию РФ и Китаю. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в окружении политика.

Как заявила пресс-секретарь Трампа на время смены власти в стране Анна Келли, политик уже выполняет свое обещание «Сделать Америку снова сильной». По ее словам, после инаугурации Трампа иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать Америку, станут уважать США, а мир станет безопаснее.

Другой чиновник отметил, что слова Трампа не небрежны, а отражают его целостный подход, так как политик знает, «за какие рычаги тянуть».

«Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является общей нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме», — сказала Келли.

WP добавила, что сам Трамп публично не приводил этот аргумент.

В начале декабря Трамп предложил не только Канаде, но и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

Ранее экс-постпред США связал самый большой риск для мира с Трампом.

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