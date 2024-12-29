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Умер фотограф МИД России Эдуард Песов

Захарова: на 93-м году жизни умер фотолетописец жизни МИД РФ Эдуард Песов
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Андрей Теличев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале о смерти фотографа министерства Эдуарда Песова.

По ее словам, «автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии», скончался на 93-м году жизни.

Захарова отметила, что работы Песова никого не оставляли равнодушным, вызывая «то бури эмоций, то ноты протеста». Она назвала фотографа ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, который прожил невероятную жизнь.

«Надо сказать «скорблю», а хочется кричать «люблю!» — написала Захарова.

С 1968 по 1992 год Песов работал фотокорреспондентом ТАСС. Он запечатлел на пленку политическую жизнь лидеров СССР и России Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. Также Песов фотографировал всех министров иностранных дел СССР и РФ, начиная с Андрея Громыко. В 1992 года начал работать в российском МИДе.

21 декабря глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что умер художественный руководитель Чувашского драматического театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. Чиновник отметил, что худрук внес неоценимый вклад в развитие культуры Чувашской Республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре. Николаев назвал Яковлева талантливым артистом, режиссером, художественным руководителем, а также «настоящим отцом» для театра.

Ранее умер режиссер Юрий Щербаков.

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