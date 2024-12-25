Умер режиссер Юрий Щербаков

Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Уточняется, что что Щербаков ушел из жизни 27 ноября.

«Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой кинооператор Юрий Щербаков стал известен фильмами «Бригадир ГРОЗ», «Полярный вариант», «Под стук колес». Как режиссер был известен фильмами «Исповедь дьявола», «Я выбираю любовь», «Служение», «Партия шахматного офицера», «Сказка про царя Мидаса», «Истоки», «Уходящая натура», «Неоконченный этюд», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

С ранних лет Щербаков посвятил себя работе на Ростовской студии кинохроники. После окончания ВГИКа он прошел обучение в операторской школе и возглавил творческое объединение «Контакт». Впоследствии режиссер стал художественным руководителем Ростовской киностудии, которая ранее была известна как Ростовская студия кинохроники.

С 2011 по 2019 год Юрий Щербаков занимал должность руководителя Ростовского отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Он также был членом Правления Союза кинематографистов России и Ассоциации документального кино СК России, а также входил в Совет по культуре и искусству при губернаторе Ростовской области.

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