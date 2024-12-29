Украина согласилась на не связанные с НАТО гарантии безопасности

Постпред при ООН Мельник: Киев согласен на не связанные с НАТО гарантии защиты

Новый постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев согласен на не связанные с НАТО гарантии безопасности. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

По словам дипломата, членство Украины в НАТО остается на повестке дня.

«Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года», — поделился Мельник.

Он добавил, что подобные временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Россией. Мельник при этом подчеркнул, что Германия и другие страны ЕС должны увеличить военную помощь Украине.

До этого британская газета Financial Times писала, что будущий президент США Дональд Трамп может принудить Украину заключить мирное соглашение с Россией.

Авторы статьи считают, что Трамп ослабит санкции против России, а также «будет рад видеть» президента РФ Владимира Путина «на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго — резиденции избранного американского лидера во Флориде.

Ранее Путин раскрыл предложение Байдена по Украине и НАТО.