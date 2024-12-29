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Стало известно, где будет работать избранный президент Грузии после инаугурации

Папуашвили: Кавелашвили после инаугурации будет работать в президентском дворце
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Zhong Zhong/Global Look Press

Действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили обязана покинуть президентский дворец, расположенный на площади Орбелиани в Тбилиси, после истечения срока ее полномочий. Об этом в ходе брифинга заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Таким образом он прокомментировал отказ главы государства покидать дворец после 29 декабря 2024 года. Законодатель обратил внимание, что здание принадлежит народу Грузии и не является «личным предметом роскоши» Зурабишвили.

«Это здание не завещали <...> Зурабишвили <...>. Сегодня госпожа Саломе должна покинуть эту резиденцию», — подчеркнул Папуашвили.

Информационное агентство ТАСС пишет, что также в ходе беседы с журналистами спикер грузинского парламента подтвердил, что избранный глава государства Михаил Кавелашвили после официального вступления в должность начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани.

Президентские выборы в Грузии состоялись 14 декабря 2024 года и стали первым безальтернативным голосованием в истории республики. Единственным кандидатом в главы государства был Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа». Оппозиционные политические объединения не стали выдвигать кандидатов, объявив бойкот выборов.

Ранее в Грузии заявили о сходстве протестов в столице страны и «майдана» на Украине.

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