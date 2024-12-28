Зурабишвили осталась ночевать в «оккупированном» дворце

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что будет ночевать в своей резиденции накануне инаугурации преемника.

«Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента страны. — «Газета.Ru»). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — сообщила политик.

Она призвала сторонников прийти к резиденции в 10:00 (09:00 мск) следующего дня. Тогда она объявит о своих дальнейших планах.

В конце ноября Зурабишвили отказалась оставить должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента. Зурабишвили поддержала протестующих против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Позднее политик не раз говорила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий 29 декабря.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Ранее президент Грузии призвала Макрона на помощь.