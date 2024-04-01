Нетаньяху провели операцию

Операция по удалению грыжи у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху была проведена успешно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

Отмечается, что израильский премьер находится в сознании, чувствует себя хорошо и переведен в послеоперационную палату. Сам Нетаньяху поблагодарил медицинский персонал иерусалимской больницы.

31 марта сообщалось, что Нетаньяху проведут операцию под общим наркозом. На время хирургической процедуры его пост займет министр юстиции государства Ярив Левин.

23 июля Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично и уже утром следующего дня присоединится к коллегам, депутатам кнессета для проработки законопроекта по судебной реформе. 24 июля израильского премьера выписали из больницы.

Ранее Нетаньяху рассказал о ситуации с досрочными выборами в Израиле и заложниками.