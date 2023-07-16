Нетаньяху выписали из больницы с имплантом в сердце. Кардиолог советует снизить нагрузку

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который днем ранее попал в больницу, имплантировали устройство для мониторинга работы сердца. Таким образом врачи намерены выяснить причину плохого самочувствия политика. Нетаньяху был госпитализирован второй раз за год. Кардиолог посоветовал ему снизить нагрузку и предупредил, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом. «Газета.Ru» узнала подробности.

В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга аритмии, пишет газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на кардиолога центра «Шиба» профессора Иегуду Адлера.

По словам профессора, прибор необходим, чтобы исключить у главы правительства нарушения сердечного ритма и выяснить, чем именно было вызвано его плохое самочувствие: обезвоживанием или сбоем в работе сердца.

Кардиолог рекомендовал премьеру снизить нагрузку. Он не сомневается, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.

Главу правительства уже выписали из больницы. При этом медики «Шибы» отметили, что сердце Нетаньяху «в отличном состоянии», а устройство установили «для обычного мониторинга». В канцелярии премьера информацию об импланте пока не комментировали, но сообщили, что Нетаньяху прошел необходимые медицинские обследования и «у него все хорошо».

Премьер-министр прошел серию комплексных тестов, в том числе электронное обследование сердца, пишет Arutz Sheva со ссылкой на персонал больницы.

Потерял сознание от обезвоживания

В медицинском центре сообщили, что причиной плохого самочувствия главы правительства стало обезвоживание. При этом нарушения сердечного ритма врачи не выявили.

Сам Нетаньяху говорил, что вместе с женой 14 июля был на Галилейском море «на солнце, без шляпы, без воды», и назвал это «не очень хорошей идеей».

На следующий день он потерял сознание у себя дома и ударился головой. Его отправили на обследование в «Шибу». Ynet пишет, что политик вышел из машины самостоятельно. По данным издания, первую помощь Нетаньяху оказал фельдшер из его отдела безопасности.

Из-за госпитализации премьер-министра еженедельное совещание правительства Израиля перенесли с воскресенья на понедельник. Глава кабмина провел ночь в больнице.

Вторая госпитализация за год

В предыдущий раз политик оказывался в больнице 5 октября прошлого года. Тогда ему стало плохо во время праздничной молитвы в синагоге по случаю Йом Кипура — одного из важнейших еврейских праздников.

По данным радиостанции Kan, Нетаньяху почувствовал боль в области груди, но результаты анализов оказались нормальными.

Тогда премьер, как и в нынешнем случае, провел ночь в госпитале и был выписан на следующий день. Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.

Как отметило издание Haaretz, с 2016 года офис Нетаньяху не публикует ежегодные отчеты о его здоровье. Протокол, принятый в 2010 году канцелярией премьер-министра, предполагает публикацию информации о состоянии здоровья главы кабмина, но в законодательстве это не закреплено.