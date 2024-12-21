Зеленский назначит скандального посла Мельника постпредом Украины при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провел масштабную ротацию в дипломатическом корпусе, сменив послов в шести странах: Венгрии, Конго, Литве, Руанде, Словении и на Филиппинах. Документы опубликованы на его сайте.

Кроме того, он анонсировал назначение Андрея Мельника, бывшего посла в Германии и в Бразилии, на пост постоянного представителя Украины при ООН, Мельник, известный своими скандальными заявлениями (включая сравнение канцлера Шольца с «обиженной ливерной колбасой»), заменит Сергея Кислицу, занимавшего этот пост с 2020 года. Указ о назначении Мельника пока не опубликован.

Также произошли изменения в представительстве Украины при ООН в Женеве и в Вене. Евгений Цимбалюк заменил Евгению Филипенко в Женеве, а указ о назначении Эмины Джапаровой представителем в Вене был аннулирован.

13 декабря депутат бундестага от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен назвала Мельника «поклонником фашистов». Она подчеркнула, что украинский дипломат — посол администрации, чей срок власти давно уже истек.

Ранее Захарова описала массовое увольнение послов Украины цитатой из басни.