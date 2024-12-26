Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на возмущение Байдена ударом ВС РФ по Украине

Депутат Шеремет заявил, что Байден ответит за разжигание конфликтов вдали от США
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Президенту США Джо Байдену придется ответить за разжигание военных действий по всему земному шару. Так в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на возмущение главы государства ударами ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины 25 декабря.

По его словам, высказывание Байдена стало ярким примером ангажированности и двойных стандартов в политике, которую проводила уходящая администрация Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что президент США являются «крестным отцом самых жарких, кровавых конфликтов» и главным заинтересантом в их продолжении.

«Уверен, что ему и его окружению еще предстоит ответить за все коррупционные схемы, напрямую связанные с их непосредственным вмешательством во внутренние дела других государств и разжиганием военных действий на разных континентах за тысячи километров от самой Америки», — сказал Шеремет.

До этого президент США резко раскритиковал массированный удар ВС РФ по территории Украины 25 декабря, назвав его «возмутительным». По его словам, международное сообщество и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока «она не одержит победу над Россией».

Ранее профессор раскрыл, что послужило причиной конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами