В Госдуме ответили на возмущение Байдена ударом ВС РФ по Украине

Депутат Шеремет заявил, что Байден ответит за разжигание конфликтов вдали от США

Президенту США Джо Байдену придется ответить за разжигание военных действий по всему земному шару. Так в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на возмущение главы государства ударами ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины 25 декабря.

По его словам, высказывание Байдена стало ярким примером ангажированности и двойных стандартов в политике, которую проводила уходящая администрация Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что президент США являются «крестным отцом самых жарких, кровавых конфликтов» и главным заинтересантом в их продолжении.

«Уверен, что ему и его окружению еще предстоит ответить за все коррупционные схемы, напрямую связанные с их непосредственным вмешательством во внутренние дела других государств и разжиганием военных действий на разных континентах за тысячи километров от самой Америки», — сказал Шеремет.

До этого президент США резко раскритиковал массированный удар ВС РФ по территории Украины 25 декабря, назвав его «возмутительным». По его словам, международное сообщество и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока «она не одержит победу над Россией».

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