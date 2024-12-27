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Американский профессор предсказал трудности Европы из-за Трампа

Профессор Вольф: заявления Трампа о Гренландии повлияют на поддержку Киева
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Европе станет сложнее оправдывать свою поддержку Украине мнимой угрозой со стороны России. Об этом заявил профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works после заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США.

Он отметил, что власти стран Евросоюза уже привыкли запугивать своих граждан утверждениями, что Россия якобы собирается вторгнуться в Европу после завершения СВО.

Вольф заверил, что обвинения в адрес России бессмысленны, потому что Москве нет резона проявлять агрессию в отношении Европы. При этом Трамп, по его словам, не скрывает своих претензий на территорию Дании, что подчеркивает его амбиции по отношению к европейским государствам.

«Теперь правительствам Европы будет сложнее так говорить в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа», — заключил Вольф.

23 декабря Трамп заявил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее Трамп предложил и Мексике войти в состав США.

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