Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канада попыталась отговорить Трампа вводить высокие пошлины

CBC: министры из Канады пытались отговорить команду Трампа от введения пошлин
close
realDonaldTrump/Truth

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов страны Доминик Леблан провели переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа во Флориде с целью уговорить его не вводить высокие пошлины на ввоз канадских товаров в Соединенные Штаты. Об этом сообщает местный телеканал CBC.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли и министр финансов Доминик Леблан вылетели во Флориду, чтобы проинформировать команду по переходу президента… что угроза Трампа ввести высокие пошлины на весь канадский экспорт в США нанесет ущерб экономике обеих стран», - говорится в сообщении телеканала.

Как напоминается в сообщении CBC, в прошлом месяце Трамп пригрозил ввести 25-процентную пошлину на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, начиная с 20 января — дня его инаугурации — если эти страны не прекратят поток наркотиков и мигрантов через свои границы.

До этого канадское издание Globe and Mail писало, что Канада может ввести пошлины на поставки нефти и урана, если избранный президент США введет 25%-ные тарифы на товары из этой страны.

Ранее Трамп назвал Трюдо «губернатором штата Канада».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами