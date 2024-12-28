Украинский солдат в Курской области ждет бесславная участь, единственное спасение для них — сдаваться в плен российским солдатам. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Курское направление являлось политическим демаршем киевского режима для выдавливания очередного западного транша. Остатки группировки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь», — сказал он.

Шеремет добавил, что для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторжение в Курскую область стало билетом в один конец.

Он отметил, что командиры в ВСУ равнодушно относятся к своим подчиненным, отправляя на невыполнимые задачи.

27 декабря солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке) в Донецкой народной республике. Украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции.

Ранее пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим.