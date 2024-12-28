Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали солдат ВСУ в Курской области сдаваться в плен

Депутат Шеремет: остатки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский солдат в Курской области ждет бесславная участь, единственное спасение для них — сдаваться в плен российским солдатам. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Курское направление являлось политическим демаршем киевского режима для выдавливания очередного западного транша. Остатки группировки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь», — сказал он.

Шеремет добавил, что для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторжение в Курскую область стало билетом в один конец.

Он отметил, что командиры в ВСУ равнодушно относятся к своим подчиненным, отправляя на невыполнимые задачи.

27 декабря солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке) в Донецкой народной республике. Украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции.

Ранее пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами