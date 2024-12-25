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Пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим

РИА Новости: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим бойцам
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют мосты, перекрывая пути отступления своим. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, который попал в плен в селе Трудовое Донецкой народной республики (ДНР).

«Я и мой товарищ не могли найти наших товарищей, позицию, где могла бы пройти эвакуация. Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку», — поделился пленный.

По словам мужчины, мост на это село оказался заминирован бойцами ВСУ, из-за чего его сослуживец вернулся обратно.

Салий также заявил, что 12 декабря он и товарищ обнаружили относительно целый дом. Они вывесили на здании табличку, на которой указали, что готовы сдаться. Российские военнослужащие взяли их в плен 16 декабря.

22 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командование украинской армии пытается заблокировать радиочастоты, по которым солдаты ВСУ связываются для перехода на сторону России.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ атаковали сдавшихся сослуживцев.

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