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В Британии заявили, что Украина продолжит терять территории

Ливен: Украина продолжит терять территории в обозримом будущем
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Украина продолжит терять территории в обозримом будущем, никаких значимых военных успехов в ближайшие месяцы у Киева. Об этом заявил британский эксперт Куинси Анатоль Ливен в статье для газеты Berliner Zeitung.

«Единственная причина, по которой пока переговоры не ведутся, это перспектива военных успехов Украины в ближайшие 6-12 месяцев. Но такой перспективы не существует», — отметил он.

Ливен добавил, что Украина продолжит терять территории, а ее армия потерпит крах. Аналитик не уверен, что Европа через несколько месяцев продолжит столь же стабильно поддерживать Киев.

Недавно в газете El País написали, что страны Евросоюза сомневаются в необходимости помощи Украине. Собеседники издания отметили, что многие страны в ЕС все больше тяготеют к России и налаживанию отношения с ней.

До этого бывший сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап отметил, что России стоит назначить своего спецпосланника по вопросам урегулирования на Украине, чтобы укрепить связи Москвы и Вашингтона по потенциальному решению кризиса.

Ранее Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вступление Украины в Евросоюз.

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