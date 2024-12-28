Папа Римский присвоил дворянский титул двум россиянам

Папа Римский Франциск присвоил дворянское звание председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание... Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — сказал Севастьянов.

По его словам, церемония прошла накануне, 27 декабря.

В грамоте говорится, что дарование дворянства приурочено к Юбилейному году, которым Римско-католической церковью провозглашен 2025 год.

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