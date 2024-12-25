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Папа Франциск обратился в рождественской речи к России и Украине

Папа Франциск в Рождество призвал Россию и Украину к мирным переговорам
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск в Рождество призвал Россию и Украину к мирным переговорам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рождественское обращение папы Римского Urbi et Orbi («Граду и миру»).

«Сложим оружие на Украине! Пусть будет воля открыть врата переговорам, диалогу, встрече, чтобы достигнуть справедливого мира. Сложим оружие на Ближнем Востоке. Обращаю свои мысли к христианским общинам в Израиле и Палестине, особенно в Газе, где сложилась ужасная гуманитарная ситуация», — заявил Франциск.

Он также призвал все стороны конфликтов, которые сотрясают весь мир, как можно скорее освободить заложников и пленных и упомянул также в своей речи Сирию, Ливан и Ливию.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России нужны юридические, обязывающие договоренности с Украиной о полном прекращении огня и решении первопричин конфликта, а не перемирие — тем более временное.

Ранее Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия.

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