Эрдоган призвал жителей Турции бойкотировать товары с завышенными ценами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население бойкотировать товары с завышенными ценами ради снижения инфляции в стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Главная цель нашей экономической программы - как можно скорее компенсировать потери благосостояния, которые понесла наша страна из-за дисбаланса обменного курса и инфляции», — сказал Эрдоган.

Он заявил, что инфляция — «мать всех зол» в Турции. Он призвал граждан не покупать товары, реализуемые по завышенным ценам, это снизит спрос на них.

В ноябре в МВФ сообщили, что по итогам 2024 года инфляция в Турции замедлится до 43%.

Центральный банк Турции держит ставку неизменной на максимальном с 2002 года уровне в 50% годовых с марта. Регулятор намерен придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока в стране не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой инфляции.

Ранее в Госдуме раскрыли сценарий снижения ключевой ставки на примере Турции.