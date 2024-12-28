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Россия в ответ на новые санкции расширила черный список представителей ЕС

МИД: Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российская сторона в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Об этом следует из заявления, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в черный список попали представители силовых ведомств и государственных организаций ЕС, а также тех граждан, которые оказывали военную помощь украинской стороне. Помимо этого, под запрет на въезд попали должностные лица, которые были причастны к незаконным арестам и вывозу людей с территории Украины и те, кто выступал за конфискацию активов РФ и их использование в интересах Киева.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ЕС ввести новые санкции против России после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. По ее словам, ФРГ совместно с партнерами по НАТО обсуждает, как лучше обезопасить Балтийское море от «гибридных угроз».

Ранее российский посол рассказал, как Запад сам себе вредит санкциями.

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