Российский посол рассказал, как Запад сам себе вредит санкциями

Санкции против России разрушают доминирующую роль Запада в международной финансовой системе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

«В целом, антироссийские санкции сильно подтачивают всю созданную самими же западными государствами международную финансовую систему и доминирующую роль Запада в этой системе», — подчеркнул он.

Этот процесс, считает Токовинин, будет влиять на дальнейшую эволюцию мировой экономической системы.

До этого дипломат отмечал, что в Европе углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практически во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни. Он отметил, что трудно сказать, насколько это повлияет на политику стран ЕС.

Ранее американский профессор предсказал трудности Европы из-за Трампа.