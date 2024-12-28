Маск станет спонсором правой партии Британии

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск профинансирует его политическое объединение. Его слова приводит газета The Telegraph.

Фарадж рассказал, что встречался с Илоном Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По его словам, Маск «сделает пожертвование в разумном размере, но оно должно быть законным или в соответствии с правилами».

В то же время он назва «полной бессмыслицей» информацию о том, что американский миллиардер якобы намерен пожертвовать партии 125 миллионов долларов.

До этого Фарадж не исключил, что в будущем сможет занять пост премьер-министра страны. Он также заявил о намерении сделать Reform UK более демократичной, чтобы она не выглядела «партией одного человека».

Во время выборов в Британии идеолог Brexit и лидер партии Reform UK Найджел Фарадж впервые получил место в парламенте. Позже почти половина консерваторов захотела объединиться с партией Reform UK Найджела Фараджа.

Ранее испанская газета назвала Илона Маска «Юлием Цезарем XXI века».