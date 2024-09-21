Лидер британской правой партии захотел стать премьер-министром

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж не исключил, что в будущем сможет занять пост премьер-министра страны. Его слова приводит телеканал Sky News.

Рассуждая о перспективах получения поста премьера Британии Фарадж заявил, что «это маловероятно, но, безусловно, возможно».

Он также заявил о намерении сделать Reform UK более демократичной, чтобы она не выглядела «партией одного человека».

«Я не хочу, чтобы это была партия одного человека. Послушайте, это не президентская система. Если бы это было так, я бы, возможно, думал по-другому. Но нет, это не так. Мы должны действовать гораздо шире», — сказал Фарадж.

Политик также признал, что во время прошедших в Британии выборов возникли проблемы с тем, как британцы воспринимали его политическое объединение.

Во время выборов в Британии идеолог Brexit и лидер партии Reform UK Найджел Фарадж впервые получил место в парламенте. Позже почти половина консерваторов захотела объединиться с партией Reform UK Найджела Фараджа.

Ранее Фарадж ответил на вопрос об отношении к Путину.