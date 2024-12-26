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Испанская газета назвала Илона Маска «Юлием Цезарем XXI века»

Mundo назвала Илона Маска человеком года и Юлием Цезарем XXI века
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанская газета Mundo назвала американского предпринимателя Илона Маска человеком года, который отражает «цезаризм» XXI века. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

«Он (Маск — «Газета.Ru») воплощает собой радикально новую практику: «цезаризм» XXI века, при котором компании, похоже, призываются к «соуправлению» государствами вместе с политиками», — говорится в сообщении.

Журналисты сравнили Маска с древнеримским полководцем Юлием Цезарем. Авторы отметили, что политик стал самым богатым человеком своего времени. В то же время он получил народную поддержку и взял власть над Римской империей в свои руки, подчеркнуло издание.

При этом газета обратила внимание, что американский предприниматель не сможет стать президентом США. Это связано с тем, что он родился за пределами страны. Тем не менее, его отношения с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом представляют собой «дуэт двух самых больших эго», добавили авторы.

20 декабря критики назвали Маска «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Газета The Washington Post отметила, что для предпринимателя «использовал свой мощный аккаунт в соцсети X».

Ранее Путин, Трамп, Маск и Харрис стали лицами года по версии The Week.

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