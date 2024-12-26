Испанская газета назвала Илона Маска «Юлием Цезарем XXI века»

Испанская газета Mundo назвала американского предпринимателя Илона Маска человеком года, который отражает «цезаризм» XXI века. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

«Он (Маск — «Газета.Ru») воплощает собой радикально новую практику: «цезаризм» XXI века, при котором компании, похоже, призываются к «соуправлению» государствами вместе с политиками», — говорится в сообщении.

Журналисты сравнили Маска с древнеримским полководцем Юлием Цезарем. Авторы отметили, что политик стал самым богатым человеком своего времени. В то же время он получил народную поддержку и взял власть над Римской империей в свои руки, подчеркнуло издание.

При этом газета обратила внимание, что американский предприниматель не сможет стать президентом США. Это связано с тем, что он родился за пределами страны. Тем не менее, его отношения с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом представляют собой «дуэт двух самых больших эго», добавили авторы.

20 декабря критики назвали Маска «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Газета The Washington Post отметила, что для предпринимателя «использовал свой мощный аккаунт в соцсети X».

Ранее Путин, Трамп, Маск и Харрис стали лицами года по версии The Week.