Маск высказался о будущем президента Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проиграет следующие выборы в стране. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Он проиграет следующие выборы», — написал он в соцсети X.
Так Маск прокомментировал слова Штайнмайера о том, что соцсеть X представляет собой угрозу демократии, несмотря на популярность в стране и первое место в AppStore.
27 декабря Штайнмайер заявил, что принял решения распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. 16 декабря немецкий парламент проголосовал за вынесение кабинету министров канцлера Олафа Шольца вотума недоверия.
7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.
Ранее Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии».