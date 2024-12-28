Маск высказался о будущем президента Германии

Маск заявил, что Штайнмайер проиграет следующие президентские выборы в ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проиграет следующие выборы в стране. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Он проиграет следующие выборы», — написал он в соцсети X.

Так Маск прокомментировал слова Штайнмайера о том, что соцсеть X представляет собой угрозу демократии, несмотря на популярность в стране и первое место в AppStore.

27 декабря Штайнмайер заявил, что принял решения распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. 16 декабря немецкий парламент проголосовал за вынесение кабинету министров канцлера Олафа Шольца вотума недоверия.

7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Ранее Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии».