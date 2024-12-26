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Илон Маск напугал лидеров Евросоюза постом о немецкой партии

«Взгляд»: Илон Маск ударил в сердце ЕС, поддержав «Альтернативу для Германии»
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David Swanson/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», написав о ней пост в соцсети, чем вызвал крупный скандал. Об этом пишет газета «Взгляд».

«Только АдГ может спасти Германию», – написал бизнесмен на своей странице в X.

Журналисты отмечают, что слова Маска не могли остаться незамеченными, поскольку в последнее время он обрел большое влияние в политическом мире, в частности, поддержав избранного президента США Дональда Трампа.

В европейских СМИ пишут, что в Брюсселе намерены «отомстить» Маску, поскольку считают, что он вмешивается в выборы в «сердце» Европейского союза — в Германии.

Партию «Альтернатива для Германии» в магистральных медиа причисляют к «ультраправым», а в либеральных блогах — к «фашистским». Несмотря на это, около 19–21% граждан ФРГ (по разным опросам) заявили, что собираются голосовать за АдГ.

20 декабря стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске бундестага (парламента страны) 27 декабря. В случае роспуска парламента будут организованы досрочные парламентские выборы. Планируется, что их проведут 23 февраля 2025 года. В настоящее время пост канцлера ФРГ занимает Олаф Шольц.

Ранее испанская газета назвала Илона Маска «Юлием Цезарем XXI века».

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