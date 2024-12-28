В Узбекистане потребовали извинений от Кадырова

Узбекский депутат Расул Кушербаев в Telegram-канале призвал прекратить полеты в Грозный и проверять каждого въезжающего в Узбекистан чеченца после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова чиновникам в Узбекистане.

Два дня назад Кадыров указал на «тревожный звонок» для Узбекистана в связи с расследованием дела о покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.

«Открытые угрозы чиновникам в Узбекистане — это терроризм», — написал Кушербаев.

Кадыров призвал власти Узбекистана развеять «грязные слухи», а чиновнику, на которого было совершено покушение, политик посоветовал «не заигрываться в роль пострадавшего» и пригрозил привлечь к ответственности по «нашим традициям».

27 декабря генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух уроженцев Чечни Расаева и Темирханова по делу о покушении на Алламжонова.

Узбекистанский депутат Одилжон Тожиев призвал главу Чечни извиниться за якобы попытку повлиять на расследование. Тожиев также призвал Генпрокуратуру РФ «дать правовую оценку угрозам Кадырова в адрес узбекских чиновников».

СК опубликовал детали дела, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина.