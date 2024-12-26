Кадыров указал на «тревожный звонок» для Узбекистана и высказался о «чеченском следе»

В последнее время внутренние силы пытаются «расшатать» политическую обстановку в Узбекистане. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Таким образом политик отреагировал на покушение на чиновника Дмитрия Ли, которое было совершено в Узбекистане. После этого в СМИ начали обвинять в причастности к случившемуся главу Чеченской Республики.

По словам Кадырова, западные СМИ активно продвигают версию «чеченского следа».

«Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довел бы дело до конца еще в тот же день», — заявил он.

Кадыров отметил, что происходящее в Узбекистане должно стать «тревожным звонком» для лидера страны Шавката Мирзиёева. Кроме того, он призвал власти Узбекистана развеять «грязные слухи», а чиновнику, на которого было совершено покушение, политик посоветовал «не заигрываться в роль пострадавшего» и пригрозил привлечь к ответственности по «нашим традициям».

До этого российский политолог Илья Гращенков заявил, что Россия должна помочь Узбекистану в деле о покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова и главу Агентства национальных перспективных проектов Дмитрия Ли. По мнению эксперта, резонансное дело о покушении на высокопоставленных чиновников является важным испытанием для двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном.

Ранее стало известно, что гражданина Узбекистана с «Красным уведомлением» Интерпола подозревают в покушении на Алламжонова