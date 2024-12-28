В России заявили, что США могут восстановить свою мощь при Трампе

Вашингтон может восстановить основы своей мощи за счет всего остального мира, включая своих союзников во время президентства Трампа. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко, пишет РИА Новости.
«В западной системе координат США, скорее всего, смогут восстановить основы своей экономической и технологической мощи за счет всего остального мира», — отметил он.
В аналитическом докладе «Геополитические итоги 2024 года» Яковенко отметил, что «консервативная революция» объективно делает Штаты более совместимыми с другими культурами и цивилизациями. Это должно сказаться и на отношениях с Россией.
28 декабря посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Евросоюз ждет импульсов со стороны будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Украине.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании следующего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.
Ранее Трампу дали совет по урегулированию конфликта на Украине.