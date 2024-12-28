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В России заявили, что США могут восстановить свою мощь при Трампе

Яковенко: с приходом Трампа США могут восстановить мощь за счет других
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Cheney Orr/Reuters

Вашингтон может восстановить основы своей мощи за счет всего остального мира, включая своих союзников во время президентства Трампа. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

«В западной системе координат США, скорее всего, смогут восстановить основы своей экономической и технологической мощи за счет всего остального мира», — отметил он.

В аналитическом докладе «Геополитические итоги 2024 года» Яковенко отметил, что «консервативная революция» объективно делает Штаты более совместимыми с другими культурами и цивилизациями. Это должно сказаться и на отношениях с Россией.

28 декабря посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Евросоюз ждет импульсов со стороны будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании следующего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Ранее Трампу дали совет по урегулированию конфликта на Украине.

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