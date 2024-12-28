Посол РФ заявил, что в ЕС ждут импульса от администрации Трампа по Украине

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Евросоюз ждет импульсов со стороны будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Европе углубляется осознание негативного влияния ситуации на Украине на социально-экономическое положение практически во всех европейских государствах, что включает повышение стоимости жизни. Он отметил, что трудно сказать, насколько это повлияет на политику стран ЕС.

«Все ждут каких-то импульсов со стороны новой американской администрации», — добавил посол.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании следующего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Шольц отметил, что говорил с Трампом уже дважды и во время этих телефонных разговоров они сошлись на том, что США и Европа должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем вопросам, связанным с украинским конфликтом.

Ранее американский профессор предсказал трудности Европы из-за Трампа.