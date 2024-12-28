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Трампу дали совет по решению конфликта на Украине

Профессор Малинен обратился к Трампу с посланием о невозможности победить Россию
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что Россия во всех неядерных сценариях развития конфликта на Украине победит, а также осознать отсутствие намерений Москвы взять под контроль всю страну. С таким советом к американскому политику обратился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1. Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины», — подчеркнул он.

До этого газета The Washington Post писала, что Трамп призвал европейские страны увеличить свою помощь Украине, намекая на возможное сокращение американской поддержки безопасности.

Трамп начал оказывать давление на европейские государства с тем, чтобы страны ЕС увеличили вклад в помощь Украине.

Ранее НАТО вместо США взяло на себя координацию военной помощи Украине.

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