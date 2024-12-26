Володин направил в Госдуму законопроект о запрете торговли вейпами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет ГД по охране здоровья законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГД.

В четверг депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них.

Законопроектом предлагается внести изменения в части установления полного запрета на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

До этого ГД в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, предлагающий увеличить административные штрафы до 2 млн руб. за продажу детям табачной продукции, кальянов и вейпов.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за продажу несовершеннолетним табачных изделий, вейпов, электронных сигарет и кальянов до 200–300 тыс. руб. для граждан, до 500–700 тыс. руб. для должностных лиц, до 1,5–2 млн руб. для юридических лиц.

Ранее нарколог раскрыл, в чем опасность курения вейпов.