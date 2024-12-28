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Маск отметил слишком частые и долгие отпуска Байдена

Маск заявил, что Байден почти весь свой президентский срок провел в отпуске
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David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в X заявил, что уходящий президент США Джо Байден почти весь свой срок у власти провел в отпуске.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию в соцсети, в которой говорится, что Байден провел в отпуске 570 дней, что составляет 40% от всего его президентского срока.

«На самом деле около 100%», — прокомментировал Маск.

Газета The New York Times писала, что до окончания срока действующего главы Белого дома Джо Байдена осталось менее месяца, из-за чего он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления.

По данным издания, Байден сожалеет по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с COVID-19, а также по поводу того, что у него была репутация самого бедного законодателя в конгрессе Соединенных Штатов. Утверждается, что теперь президент будет искать «утешения и облегчения» в ходе визита к Папе Римскому Франциску в следующем месяце.

Ранее The New York Times писала, что в условиях многополярного мира мировое сообщество стало гораздо меньше уважать Соединенные Штаты по сравнению с периодом после окончания Холодной войны.

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