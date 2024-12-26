До окончания срока действующего главы Белого дома Джо Байдена осталось менее месяца, из-за чего он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, Байден сожалеет по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с COVID-19, а также по поводу того, что у него была репутация самого бедного законодателя в Конгрессе Соединенных Штатов. Утверждается, что теперь президент будет искать «утешения и облегчения» в ходе визита к Папе Римскому Франциску в следующем месяце.

«Глава государства не стал отвечать на многие вопросы о своих недавних действиях, в том числе о решении помиловать своего сына Хантера, но в публичных выступлениях он сделал несколько намеков на то, что его тяготило», — говорится в публикации.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили президента Украины Владимира Зеленского к конфликту с Россией с осени 2020 года.

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