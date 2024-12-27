NYT: мировое сообщество стало гораздо меньше уважать США, чем в начале 1990-х

В условиях многополярного мира мировое сообщество стало гораздо меньше уважать Соединенные Штаты по сравнению с периодом после окончания Холодной войны. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«В эту многополярную эпоху страны действуют с гораздо меньшим уважением к Соединенным Штатам, чем в короткий момент американского триумфа после Холодной войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «первый кризис» президента США Джо Байдена произошел в Афганистане в 2021 году, когда Вашингтон проводил вывод американских войск из страны.

Недавно, пишет NYT, еще один союзный США лидер, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявил военное положение в стране. В результате протестующие «немедленно заполонили улицы демократической страны», напоминает газета.

При этом администрация Байдена выразила обеспокоенность относительно этих событий, но воздержалась от осуждения президента Южной Кореи, добавляется в материале.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что упадок цивилизации на Западе вызван множеством причин в совокупности. По мнению Пушкова, основой для деградации западной цивилизации стали три фактора.

Во-первых, речь идет о кризисе лидерства на Западе и снижении компетентности современных западных политиков. К примеру, пишет сенатор, бывший кандидат в президенты США Камала Харрис с «самого начала была интеллектуально неспособна ни быть вице-президентом, ни кандидатом в президенты».

Во-вторых, страны Запада проводят антинациональную политику толерантности по отношению к мигрантам, что, среди прочего, привело к росту популизма в ЕС и США.

В-третьих, геополитический фанатизм Запада, стремящегося навязать всему миру свою гегемонию. В результате Запад тратил огромные деньги на развязывание войн, отметил Пушков.

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