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Зеленский заменит треть сотрудников МИД из-за бегства чиновников

Зеленский поменяет треть сотрудников МИД из-за бегства дипломатов
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состав украинского министерства иностранных дел существенно обновится из-за нехватки кадров и частого бегства дипломатов за рубеж. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский начнет обновление дипломатического корпуса с представительств Киева в Японии, Нидерландах, Канаде, Испании, Германии и Австрии.

Отмечается, что, несмотря на наличие более чем 90 посольств и ведомств при международных организациях, Украине не хватает полномочных представителей.

Кроме того, не все дипломаты возвращаются в Киев после завершения заграничных командировок. По информации издания, только за первые полтора года СВО за рубежом решили остаться до 60% сотрудников дипведомств. Только из Соединенных Штатов должны были вернуться 20 сотрудников.

21 декабря крымский политический эксперт Сергей Галани заявил, что новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму. Галани напомнил, что украинский дипломат «печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное». По словам политолога, в итоге Джелялов попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции.

Ранее Лавров высказался о возможных консультациях с администрацией Трампа по Украине.

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