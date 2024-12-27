Bloomberg: Украина может потерять территории в Курской области к весне

Правительство США считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на американские правительственные источники.

«По словам официальных лиц США, после неожиданного наступления в начале этого года украинские войска потеряли около половины территории, захваченной в Курской области России, и могут потерять остальную часть в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

По данным агентства, подобное развитие ситуации лишит Киев важного рычага влияния на переговоры с Россией о прекращении огня.

Источник также сообщил Bloomberg, что ВСУ смогут удерживать захваченную территорию лишь до весны, после чего им придется отступить — или они рискуют оказаться в окружении.

Агентство отмечает, что время имеет большое значение для Украины, поскольку украинские чиновники заявили, что надеются использовать территорию, захваченную в Курске, в качестве разменной монеты на любых переговорах. Хотя избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что хочет быстро положить конец конфликту между Москвой и Киевом, обеим сторонам могут потребоваться месяцы, чтобы договориться о прекращении огня.

Незадолго до этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинских сил на Курскую область обернулось серьезной неудачей для Украины. Эксперт пояснил, что «курская авантюра» ослабляет Украину и помогает российским войскам быстрее продвигаться на всех других участках фронта.

Ранее спасшего бойца СВО медика поразила деталь в одежде солдата.