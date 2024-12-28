Захарова: американцев много лет дурачили рассказами о «третьем поле»

Граждан Соединенных Штатов на протяжении многих лет дурачили рассказами о «третьем поле» и сотнях гендеров, заявила в беседе с RT официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Столько лет американцев дурачили, столько лет из них их же собственные политики делали идиотов, рассказывая о том, что есть третий пол, записали его даже в паспорт, что есть какое-то неимоверное, несколько десятков, а теперь уже и сотни, гендеров», — рассказала дипломат.

По мнению представителя МИД, в США могло сформироваться не одно поколение людей, всерьез верящих, что, помимо женщины и мужчины, «есть небинары, квадроберы и все остальное».

Захарова назвала подобную картину мира ложной и отметила, что ее сформировали «совершенно другие» менталитет и философия.

18 декабря Захарова отреагировала на решение США оставить Кубу в списке стран — спонсоров терроризма. По ее мнению, Вашингтон ради смены власти на Кубе готов вероломно вмешиваться во внутренние дела суверенной страны.

Дипломат заявила, что подобными действиями США демонстрируют пренебрежение правами человека и гуманитарными ценностями.

Ранее в МИД РФ рассказали о контактах с командой Трампа.