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В Венгрии заявили о готовности сотрудничать с Россией в неподсанкционных сферах

Сийярто: Венгрия готова расширять сотрудничество с РФ в неподсанкционных сферах
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Shutterstock

Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в неподсанкционных сферах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Будапешт находится в постоянном контакте с российским правительством, потому что у него «есть четкая стратегия и позиция».

«Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД также ответил на вопрос о возможном визите премьер-министра Виктора Орбана в Москву в следующем году. Такая поездка возможна при необходимости, подчеркнул он и добавил, что важно сохранять прямой диалог для поддержания надежды на мир.

21 декабря Орбан заявлял, что позицию Венгрии относительно пересмотра введенных против России санкций в ЕС разделяют «пара стран», остальные не готовы на такой шаг.

Ранее в Венгрии назвали некультурным отказ Зеленского говорить с Орбаном.

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