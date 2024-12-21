Орбан раскрыл, кто в ЕС поддерживает пересмотр санкций против России

Орбан: позицию Венгрии по пересмотру санкций против РФ разделяют пара стран ЕС

Позицию Венгрии относительно пересмотра введенных против России санкций в ЕС разделяют «пара стран», остальные не готовы на такой шаг. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

20 декабря Орбан заявил, что Евросоюз не должен торопиться с решением вопроса о продлении санкций против России.

Политик отметил, что необходимо соблюдать «стратегическое терпение».

Орбан напомнил, что в ЕС идут дискуссии по вопросу о продлении санкций против Москвы сроком на полгода, решение должно быть принято до конца января.

При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой прокомментировал намерение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции ЕС против России до инаугурации Трампа.

«Фактор Орбана: и один в поле воин», — написал Пушков.

Ранее в Совфеде рассказали о планах Евросоюза по «бесконечному» конфликту на Украине.