Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан раскрыл, кто в ЕС поддерживает пересмотр санкций против России

Орбан: позицию Венгрии по пересмотру санкций против РФ разделяют пара стран ЕС
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Позицию Венгрии относительно пересмотра введенных против России санкций в ЕС разделяют «пара стран», остальные не готовы на такой шаг. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

20 декабря Орбан заявил, что Евросоюз не должен торопиться с решением вопроса о продлении санкций против России.

Политик отметил, что необходимо соблюдать «стратегическое терпение».

Орбан напомнил, что в ЕС идут дискуссии по вопросу о продлении санкций против Москвы сроком на полгода, решение должно быть принято до конца января.

При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой прокомментировал намерение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции ЕС против России до инаугурации Трампа.

«Фактор Орбана: и один в поле воин», — написал Пушков.

Ранее в Совфеде рассказали о планах Евросоюза по «бесконечному» конфликту на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами